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Пропалестинские протесты в вузах США: аресты в Техасе и Калифорнии, протесты в Гарварде и MIT

время публикации: 25 апреля 2024 г., 08:36 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 08:36
Пропалестинские протесты в вузах США: десятки арестованных в Техасе и Калифорнии, протесты в Гарварде и MIT
AP Photo/Stefan Jeremiah

За последние сутки правоохранительные органы в Остине арестовали не менее 34 участников пропалестинской группы, пытавшейся разбить лагерь протеста на территории Техасского университета.

Ректор университета Джей Хартцел заявил, что "группа, пытавшаяся оккупировать часть кампуса, нарушила правила университета и не реагировала на призывы покинуть его территорию".

В университете Южной Калифорнии полиция арестовала около 50 участников пропалестинских акций. Руководство университета обвинило участников протеста в вандализме.

Руководство Колумбийского университета объявило, что по итогам переговоров не будет принимать мер против участников "лагеря протеста" в ближайшие 48 часов "в связи с достижением существенного прогресса на переговорах.

В университете заявили, что протестующие согласились гарантировать, что все посторонние покинут кампус, в лагере будут соблюдаться правила пожарной безопасности, а дискриминационные или оскорбительные выражения будут запрещены.

За последние сутки "лагеря протеста" были созданы на территории Гарвардского университета, Массачусетского технологического института, университета Брауна, университета Гумбольдта, Калифорнийского государственного политехнического университета.

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