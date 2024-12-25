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Мир

Минобороны России о рождественском ударе по Украине: "Цель достигнута, все объекты поражены"

Война в Украине
время публикации: 25 декабря 2024 г., 14:09 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 14:10
Минобороны России о рождественском ударе по Украине: "Цель достигнута, все объекты поражены"
Ukrainian Emergency Service via AP

Министерство обороны России сообщило об успехе массированного удара, нанесенного в ночь на 25 декабря по объектам энергетической инфраструктуры Украины. "Цель удара достигнута. Все объекты поражены", – говорится в распространенном МО заявлении.

Российская сторона утверждает, что атаке подверглись критически важные объекты энергетической инфраструктуры, и при ударе использовалось высокоточное оружие большой дальности и беспилотники. Атакованы также аэродромы и пункты дислокации живой силы.

По данным ВВС Украины, в общей сложности россияне задействовали 184 ракет и дронов, удары наносились с наземных, воздушных и морских платформ. 59 ракет и 54 беспилотника были перехвачены.

Были атакованы электростанции в Киевской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Житомирской областях. Сообщается, что российский удар повлек за собой человеческие жертвы.

Мир
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