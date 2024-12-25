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Мир

Крушение пассажирского самолета под Актау, уточненные данные

время публикации: 25 декабря 2024 г., 13:15 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 13:24
Крушение пассажирского самолета под Актау, уточненные данные
The Administration of Mangystau Region via AP
Крушение пассажирского самолета под Актау, уточненные данные
AP Photo/Azamat Sarsenbayev
Крушение пассажирского самолета под Актау, уточненные данные
AP Photo/Azamat Sarsenbayev
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Согласно последним сведениям МЧС Казахстана, на борту самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под Актау, находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа.

По меньшей мере 29 из них, в том числе двое детей, выжили. Они находились ближе к хвосту самолета. Списки погибших уточняются, однако по предварительным данным, летный экипаж самолета погиб.

В операции по устранению последствий участвуют 701 человек личного состава и 82 единицы техники служб гражданской защиты. В Актау прибыл глава МЧС Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Фаттах оглы Гейдаров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин крушения.

На базе Командного центра МЧС был создан Республиканский Штаб, в состав которого вошли представители МВД, министерства здравоохранения, министерства транспорта, Национальной гвардии, министерства иностранных дел и других ведомств, сообщает агентство APA.

Самолет направлялся из Баку в Грозный, но из-за плохой погоды был перенаправлен сначала в Махачкалу, затем – в Актау. На подлете к аэропорту Актау он упал и загорелся. Прибывшим на место спасателям удалось потушить пожар

"Перед катастрофой экипаж доложил диспетчерам об отказе одной из основных систем. Подал сигнал бедствия и затем самолет пропал с экранов радаров. Таким образом, версия технической неисправности сейчас рассматривается в качестве приоритетной", – сообщил источник в экстренных службах агентству "Интерфакс".

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