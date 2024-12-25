Крушение пассажирского самолета под Актау, уточненные данные
Согласно последним сведениям МЧС Казахстана, на борту самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под Актау, находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа.
По меньшей мере 29 из них, в том числе двое детей, выжили. Они находились ближе к хвосту самолета. Списки погибших уточняются, однако по предварительным данным, летный экипаж самолета погиб.
В операции по устранению последствий участвуют 701 человек личного состава и 82 единицы техники служб гражданской защиты. В Актау прибыл глава МЧС Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Фаттах оглы Гейдаров.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин крушения.
На базе Командного центра МЧС был создан Республиканский Штаб, в состав которого вошли представители МВД, министерства здравоохранения, министерства транспорта, Национальной гвардии, министерства иностранных дел и других ведомств, сообщает агентство APA.
Самолет направлялся из Баку в Грозный, но из-за плохой погоды был перенаправлен сначала в Махачкалу, затем – в Актау. На подлете к аэропорту Актау он упал и загорелся. Прибывшим на место спасателям удалось потушить пожар
"Перед катастрофой экипаж доложил диспетчерам об отказе одной из основных систем. Подал сигнал бедствия и затем самолет пропал с экранов радаров. Таким образом, версия технической неисправности сейчас рассматривается в качестве приоритетной", – сообщил источник в экстренных службах агентству "Интерфакс".