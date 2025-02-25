В память об Ариэле, Кфире и Шири Бибас в Берлине будет включена оранжевая подсветка
время публикации: 25 февраля 2025 г., 20:23 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 20:23
Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер в своем Х-блоге (бывшем "твиттере") написал, что столица Германии почтит память убитых террористами членов семьи Бибас.
В среду, 26 февраля, у Бранденбургских ворот будет включена оранжевая подсветка в память об Ариэле, Кфире и Шири Бибас, а также в знак солидарности с многочисленными заложниками, которые до сих пор удерживаются террористической организацией ХАМАС.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 февраля 2025