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Мир

В память об Ариэле, Кфире и Шири Бибас в Берлине будет включена оранжевая подсветка

ХАМАС
Заложники
Германия
время публикации: 25 февраля 2025 г., 20:23 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 20:23
В память об Ариэле, Кфире и Шири Бибас в Берлине будет включена оранжевая подсветка
AP Photo/Jochen Krause

Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер в своем Х-блоге (бывшем "твиттере") написал, что столица Германии почтит память убитых террористами членов семьи Бибас.

В среду, 26 февраля, у Бранденбургских ворот будет включена оранжевая подсветка в память об Ариэле, Кфире и Шири Бибас, а также в знак солидарности с многочисленными заложниками, которые до сих пор удерживаются террористической организацией ХАМАС.

Мир
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