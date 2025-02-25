В память об Ариэле, Кфире и Шири Бибас в Берлине будет включена оранжевая подсветка

Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер в своем Х-блоге (бывшем "твиттере") написал, что столица Германии почтит память убитых террористами членов семьи Бибас.

В среду, 26 февраля, у Бранденбургских ворот будет включена оранжевая подсветка в память об Ариэле, Кфире и Шири Бибас, а также в знак солидарности с многочисленными заложниками, которые до сих пор удерживаются террористической организацией ХАМАС.