Кэролайн Левитт: в ближайшее время Трамп встретится с Путиным и Зеленским
время публикации: 25 февраля 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 10:31
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным состоятся "очень скоро".
"Как сообщил сегодня президент, он ожидает подписания соглашения о минералах и редкоземельных металлах. Для Украины будет правильным подписать соглашения, учитывая, что для нее сделали американские налогоплательщики", – добавила она.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 февраля 2025