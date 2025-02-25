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Мир

Кэролайн Левитт: в ближайшее время Трамп встретится с Путиным и Зеленским

США
Россия
Украина
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 25 февраля 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 10:31
Кэролайн Левитт: в ближайшее время Трамп встретится с Путиным и Зеленским
AP Photo/Evan Vucci

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным состоятся "очень скоро".

"Как сообщил сегодня президент, он ожидает подписания соглашения о минералах и редкоземельных металлах. Для Украины будет правильным подписать соглашения, учитывая, что для нее сделали американские налогоплательщики", – добавила она.

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