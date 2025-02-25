Кэролайн Левитт: в ближайшее время Трамп встретится с Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным состоятся "очень скоро".

"Как сообщил сегодня президент, он ожидает подписания соглашения о минералах и редкоземельных металлах. Для Украины будет правильным подписать соглашения, учитывая, что для нее сделали американские налогоплательщики", – добавила она.