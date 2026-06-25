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Посольство Израиля призвало власти Украины пресечь неонацистские акции

Украина
Израиль
время публикации: 25 июня 2026 г., 13:37 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 13:54
Посольство Израиля призвало власти Украины пресечь неонацистские акции
Wikipedia.org. Фото: Аимаина хикари

Посольство Израиля в Украине выступило с осуждением прошедшего 21 июня на Майдане Независимости в Киеве мероприятия радикального объединения "Братство", в ходе которого участники скандировали нацистские лозунги и демонстрировали нацистское приветствие.

"Мы выражаем обеспокоенность действиями, которые оскверняют память миллионов жертв нацизма. Мы надеемся на оперативный ответ правоохранительных органов Украины, согласно законодательству страны", – говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

21 июня, одновременно с проведением в Киеве Парада гордости, в украинской столице состоялся "Марш традиций" в защиту "семейных ценностей". Полиция не допустила пересечения двух мероприятий.

Мир
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