Посольство Израиля призвало власти Украины пресечь неонацистские акции

Посольство Израиля в Украине выступило с осуждением прошедшего 21 июня на Майдане Независимости в Киеве мероприятия радикального объединения "Братство", в ходе которого участники скандировали нацистские лозунги и демонстрировали нацистское приветствие.

"Мы выражаем обеспокоенность действиями, которые оскверняют память миллионов жертв нацизма. Мы надеемся на оперативный ответ правоохранительных органов Украины, согласно законодательству страны", – говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

21 июня, одновременно с проведением в Киеве Парада гордости, в украинской столице состоялся "Марш традиций" в защиту "семейных ценностей". Полиция не допустила пересечения двух мероприятий.