Зеленский: "Возможно, соглашение придется подписывать уже не с Путиным"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка смогла получить доступ к российским внутренним оценкам ситуации, которые предоставляются президенту России Владимиру Путину. "Путину редко подают полностью правдивую информацию без прикрас, однако даже те материалы, которые он получает, позволяют делать определенные выводы", – сообщил он.

"В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным будут неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства не удастся остановить и этот показатель "не выйдет на плато" до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы", – цитирует Зеленского "Украина 24".

По его словам, Путин получает и информацию о росте протестных настроений в регионах. В результате международного давления, и к выборам российский лидер и партия "Единая Россия" придет с еще более низкими показателями. Тем не менее, Россия продолжает отвергать предложения о мире.

"Внутренняя ситуация в России должна убеждать в обратном: в том, что мир нужен. Украина предлагает договориться о достойном мире. Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России – с тем, кто не будет закрывать глаза на реальность", – считает Зеленский.