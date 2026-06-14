x
14 июня 2026
|
последняя новость: 14:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июня 2026
|
14 июня 2026
|
последняя новость: 14:50
14 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский: "Возможно, соглашение придется подписывать уже не с Путиным"

Россия
Война в Украине
Украина
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 14 июня 2026 г., 13:38 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 13:42
Зеленский: "Возможно, соглашение придется подписывать уже не с Путиным"
Страница президента Украины в социальной сети Х

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка смогла получить доступ к российским внутренним оценкам ситуации, которые предоставляются президенту России Владимиру Путину. "Путину редко подают полностью правдивую информацию без прикрас, однако даже те материалы, которые он получает, позволяют делать определенные выводы", – сообщил он.

"В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным будут неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства не удастся остановить и этот показатель "не выйдет на плато" до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы", – цитирует Зеленского "Украина 24".

По его словам, Путин получает и информацию о росте протестных настроений в регионах. В результате международного давления, и к выборам российский лидер и партия "Единая Россия" придет с еще более низкими показателями. Тем не менее, Россия продолжает отвергать предложения о мире.

"Внутренняя ситуация в России должна убеждать в обратном: в том, что мир нужен. Украина предлагает договориться о достойном мире. Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России – с тем, кто не будет закрывать глаза на реальность", – считает Зеленский.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook