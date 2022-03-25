Горсовет Мариуполя: жертвами авиаудара по зданию театра стали около 300 человек

В пятницу, 25 марта, мариупольский городской совет заявил, что в Драматическом театре города в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек.

"До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта, говорят об обратном", – говорится в сообщении пресс-службы горсовета Мариуполя.

Вечером 16 марта в Мариуполе с российского самолета была сброшена бомба на городской драматический театр, служивший укрытием для сотен местных жителей. Городской совет Мариуполя опубликовал в своем "телеграм-канале" фотографию с дымящимися руинами театра. Власти Мариуполя сообщали, что бомбой разрушена центральная часть театра, а также завален вход в бомбоубежище. Рядом со зданием театра крупно были выложены слова "ДЕТИ", их не могли не видеть российские летчики.

18 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что из разрушенного здания Драматического театра в Мариуполе вывели 130 человек, в подвалах остаются более 1300.

Министерство обороны РФ со ссылкой на беженцев из Мариуполя заявляло, что городской драматический театр подорвали бойцы батальона "Азов". Эта версия опровергнута украинской стороной.