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Мир

Express: российские ПВО едва не сбили пассажирский лайнер, заходивший на посадку в Москве

Россия
Украина
Война в России
время публикации: 25 мая 2025 г., 22:09 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 22:28
Express: российские ПВО едва не сбили пассажирский лайнер, заходивший на посадку в Москве
AP Photo/Mikhail Metzel, File

Как пишет британская газета Express, в ходе отражения украинского воздушного удара по Москве российские ПВО едва не сбили Airbus A320-251N, летевший в российскую столицу из турецкого курорта Бодрум. Зенитный огонь российской армии издание характеризует как "хаотичный".

Также сообщается, что по меньшей мере 10 самолетов, используемых представителями государственного руководства и военного командования, вылетели из Москвы в восточном направлении. Неясно, идет ли речь об учениях, или о реальной эвакуации из Москвы.

На протяжении 25 мая из-за налетов украинских дронов неоднократно прекращали работу московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Российские СМИ заявляют, что за сегодняшний день перехвачено семь из летевших на столицу беспилотников.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что во время визита Владимира Путина в Курскую область 20 мая его вертолет находился в эпицентре масштабной атаки украинских БПЛА.

Мир
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