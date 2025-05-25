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Мир

Писториус не исключил введения в Германии всеобщей воинской обязанности

Германия
Литва
время публикации: 25 мая 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 08:41
Министр обороны Германии не исключил введение всеобщей воинской обязанности
AP Photo/Virginia Mayo

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntaggszeitung, что в стране может быть восстановлена всеобщая воинская обязанность, отмененная в 2011 году.

По словам министра, правительство планирует достичь увеличения численности армии за счет добровольцев, однако если этого окажется недостаточным, закон о призыве будет принят уже в 2026 году. На первом этапе численность армии должна возрасти на 100000 человек.

Отметим, что на минувшей неделе в Литве была развернута танковая бригада Бундесвера. Впервые со времен Второй Мировой войны за границу отправляется многотысячный германский контингент. "Россия – угроза для всех нас", – заявил, выступая на церемонии в Вильнюсе канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мир
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