Писториус не исключил введения в Германии всеобщей воинской обязанности
время публикации: 25 мая 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 08:41
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntaggszeitung, что в стране может быть восстановлена всеобщая воинская обязанность, отмененная в 2011 году.
По словам министра, правительство планирует достичь увеличения численности армии за счет добровольцев, однако если этого окажется недостаточным, закон о призыве будет принят уже в 2026 году. На первом этапе численность армии должна возрасти на 100000 человек.
Отметим, что на минувшей неделе в Литве была развернута танковая бригада Бундесвера. Впервые со времен Второй Мировой войны за границу отправляется многотысячный германский контингент. "Россия – угроза для всех нас", – заявил, выступая на церемонии в Вильнюсе канцлер Германии Фридрих Мерц.
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