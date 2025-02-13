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Мир

NATO против Трампа: "Переговоры еще не начались, а он уже идет на уступки Путину"

Война в Украине
NATO
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 13 февраля 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 12:31
NATO против Трампа: "Переговоры еще не начались, а он уже идет на уступки Путину"
AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по украинской тематике стали основной темой открывшегося в Брюсселе совещания министров обороны стран NATO. Участники подвергли резкой критике позицию американской администрации.

Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал недопустимыми переговоры по Украине без украинского участия. Он заявил, что главная цель альянса – обеспечить Киеву максимально сильные позиции при последующем урегулировании. "Нельзя забывать, что Россия угрожает не только Украине", – сказал он.

Министр обороны Швеции Пал Юнсон заявил, что Украина по-прежнему может рассчитывать на членство в NATO. "Наша позиция неизменна, и мы декларировали ее на Вашингтонском саммите: будущее Украины в NATO, но это потребует нескольких условий".

"Все мы желаем мира Украине, но для этого необходимо обеспечить ей наилучшие условия для переговоров. Нельзя позволить Путину в будущем захватить ни одного квадратного километра украинской земли", – сказал Генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Он также призвал страны блока увеличить оборонное производство.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его вчерашнее заявление о невозможности возвращения к границам 2014-го года не является предательством Украины. По его словам, США оказали Украине помощь в размере 300 миллиардов долларов, а Трамп – единственный политик, способный установить мир.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил: переговоры еще не начались, а Трамп уже идет на уступки Путину. "Как о возможных территориальных уступках, так и о возможном вступлении в NATO можно говорить за столом переговоров, а не заранее", – сказал он.

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