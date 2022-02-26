Наступление российских войск на Киев: гражданское население просят укрыться в убежищах

Сайт УНИАН и ряд телеграм-каналов публикуют видео со стрельбой и взрывами в черте Киева. Согласно сообщениям УНИАН, на правом берегу города раздается огонь из автоматического оружия.

Украинские пользователи соцсетей пишут о взрывах в киевском районе Шулявка и о стрельбе в районе Соломенки и на севере столицы.

Корреспонденты CNN, находящиеся в Киеве, сообщают о взрывах, но не могут подтвердить, что взрывы раздаются уже в черте города.

Украинские телеграм-каналы публикуют видео горящих машин на Проспекте победы в Киеве.

Сухопутные войска Украины сообщили о том, что была отбита атака противника на воинскую часть на проспекте Победы. Там находится 101-я отдельная бригада охраны Генштаба ВС Украины.

Городские власти просят гражданское население укрыться в бомбоубежищах.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что в городе Васильков Киевской области (примерно в 20 километрах от Киева) идут тяжелые бои. Согласно сообщению, российские войска пытаются высадить там десант.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что российские войска ночью предпримут штурм украинских городов. В частности - Киева.