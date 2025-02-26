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МУС аннулировал ордер на арест Мухаммада Дэйфа – через полгода после его ликвидации

Ликвидация
ХАМАС
МУС
время публикации: 26 февраля 2025 г., 23:27 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 23:31
МУС аннулировал ордер на арест Мухаммада Дэйфа – через полгода после его ликвидации
Пресс-служба ЦАХАЛа

Международный уголовный суд в Гааге аннулировал ордер на арест бывшего главаря военного крыла ХАМАСа Мухаммада Дэйфа, который был ликвидирован Израилем в прошлом году. Ранее в феврале прокуроры МУС сообщили судьям, что у них есть "достаточная и надежная информация" о том, что Дэйф был убит в июле 2024 года в Газе.

"В результате судьи приняли решение прекратить судебное производство против господина Дэйфа и объявить ордер на арест, выпущенный против него, недействительным", – сказано в постановлении председателя суда Николя Гийю.

При этом в вердикте подчеркивается, что решение МУС "не исключает возобновления преследования, если появится информация о том, что господин Дэйф еще жив".

Напомним, МУС выдал ордер на арест Мухаммада Дэйфа по обвинению во множестве тягчайших преступлений в ноябре прошлого года. В то же время были выданы ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Мир
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