Обрушение здания во Флориде. Названо имя одной из жертв, поисково-спасательные работы продолжаются

В Серфсайде, около Майами-Бич (штат Флорида), продолжаются поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения 12-этажного жилого дома Champlain Towers. Как сообщает Miami Herald, спасатели не находили выживших уже в течение более чем 36 часов.

По состоянию на утро субботы, 26 июня, подтверждена гибель четырех человек. Официально подтверждено имя лишь одной из жертв трагедии. Это – 54-летняя Стейси Фенг, мать 15-летнего Йоны Хендлера, ранее извлеченного из-под завалов живым. Женщина скончалась в больнице, сообщает CNN.

Идентифицированы тела трех погибших. Число пропавших без вести пока остается прежним – 159.

По данным МИД Израиля, среди пропавших без вести не менее 20 человек имеют израильский паспорт.

Начальник пожарной охраны округа Майами-Дейд Энди Альварес сказал, что поисково-спасательная операция, проводимая в эти часы на развалинах Champlain Towers, является одной из самых опасных из тех, в которых он когда-либо участвовал. По его словам, на спасателей валятся куски бетона и фрагменты стен, когда они пытаются проложить путь сквозь руины. Инженеры, работающие на объекте, укрепили некоторые участки так, чтобы спасатели смогли применить технику.

- Обрушение дома в еврейском районе около Майами-Бич. Фоторепортаж

Сайт ABC10 пишет, что среди пропавших, помимо граждан США и Израиля, есть граждане Аргентины, Парагвая, Уругвая, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Пуэрто-Рико, Кубы. Упоминается и о том, что в числе пропавших без вести "ортодоксальные евреи из России" (но МИД РФ не подтверждает пока, что пропали российские граждане). По сведениям The Times, в числе разыскиваемых, по меньшей мере, одна гражданка Великобритании.

Более 100 жителей частично обрушившейся многоэтажки эвакуированы. Около 40 человек были вытащены живыми из-под завалов. Не менее десяти спасенных были травмированы, двое из них госпитализированы.

Многие квартиры в Champlain Towers были заняты отдыхающими. Не исключено, что в момент обрушения их не было в здании. Тогда есть надежда, что вскоре они найдутся.

Для поиска выживших спасатели используют гидролокаторы и специально обученных собак. Ведутся работы по расчистке пути от подземной стоянки к нижним этажам обрушившейся части здания. Пожарные и спасатели говорят, что слышат какие-то звуки, но не слышат голосов людей под завалами.

Спасательные работы осложняются погодными условиями: идет дождь. Высока вероятность новых обрушений в зоне проведения работ.

Причина обрушения одного из трех секторов жилого комплекса Champlain Towers, расположенного неподалеку от побережья, остается пока невыясненной. Дом был построен 40 лет назад и требовал ремонта. Недавно проводились проверки его состояния, выявившие определенные проблемы. Но произошло ли обрушение исключительно по техническим причинам, неизвестно.

В здании проводились кровельные работы, но неизвестно, было ли это причиной обрушения, сказал мэр Серфсайда Чарльз Беркетт.

Местные жители говорят, что слышали "гром" перед тем, как здание частично обрушилось. По их словам, это было похоже на землетрясение.