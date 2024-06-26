Ассанж признал себя виновным в "заговоре", суд приговорил его к отбытому сроку и освободил

Основатель WikiLeaks 52-летний Джулиан Ассанж, представший 26 июня перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова, территория США), расположенном в Тихом океане, признал себя виновным в "заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне", которое предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до десяти лет, передает телеканал ABC.

Cуд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто, пишет сайт газеты Guardian.

Компания WikiLeaks объявила в соцсети X, что Ассанж вылетает в Австралию рейсом в Канберру.

Изначально основателя WikiLeaks обвиняли по 18 пунктам, в основном – по Закону о шпионаже, в связи с обнародованием конфиденциальных военных документов и дипломатических депеш о войнах в Афганистане и Ираке.

24 июня 2024 года Ассанж был освобожден из тюрьмы "Белмарш" на востоке Лондона и покинул Великобританию.

24 июня 2020 года министерство юстиции США сообщило о вынесении нового обвинительного заключения в отношении Джулиана Ассанжа, гражданина Австралии. В нем говорилось о причастности Ассанжа к одному из самых крупных взломов секретной информации в истории США. В новом обвинительном заключении не было дополнительных обвинений к предыдущему обвинительному заключению из 18 пунктов, предъявленному Ассанжу в мае 2019 года. Но оно "расширяло масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж", пояснялось в тексте. В частности, в новом обвинении речь шла о связях Ассанжа с хакерской группой Anonymous.

США требовали экстрадиции Ассанжа по обвинению в причастности к публикации секретных военных и дипломатических документов в 2010 году. Ему грозило тюремное заключение сроком до 175 лет.

Джулиан Ассанж находился на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он получил политическое убежище после начала расследования дела об изнасиловании в Швеции в 2010 году. Формальным основанием для выдачи международного ордера на арест Ассанжа стали тогда показания двух гражданок Швеции (его поклонницы и активистки феминистского движения), обвинивших его в изнасиловании и принуждении к занятиям сексом в августе 2010 года. Эти женщины заявляли, что Ассанж проявлял агрессию и действовал вопреки желаниям сексуальной партнерши. В мае 2017-го прокуратура Швеции сняла обвинения с Ассанжа и отменила ордер на его арест. 11 апреля 2019 года полиция Великобритании задержала Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне после того, как президент Эквадора лишил его политического убежища. В ноябре 2019-го правоохранительные органы Швеции сообщили о прекращении расследования по делу против Ассанжа, обвинения в изнасиловании были сняты.

В 2022 году МВД Великобритании одобрило экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. В марте 2024-го Высокий суд Лондона принял решение отложить экстрадицию Ассанжа в США до рассмотрения его апелляции против высылки.