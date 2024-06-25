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Израильтянин и его жена-фотомодель пропали на Филиппинах

время публикации: 25 июня 2024 г., 18:30 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 18:35
Израильтянин и его жена-фотомодель пропали на Филиппинах
AP Photo/Gustavo Ruiz

37-летний гражданин Израиля Ицхак Коэн и его жена, 27-летняя филиппинская фотомодель Женева Лопез, пропали без вести в конце минувшей недели на Филиппинах, а принадлежащий им автомобиль был найден сожженным и брошенным. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает Ynet.

По словам брата пропавшего Янива, Ицхак Коэн отправился на встречу с человеком, который был должен ему деньги: несколько лет назад он одолжил своему знакомому определенную сумму, когда жена этого знакомого была больна, но деньги тот так и не вернул. Взамен он пообещал передать израильтянину участок земли, и предложил приехать договориться.

Близкие Коэна опасаются, что он стал жертвой мошенничества, и не исключено, что его похитили. По словам брата пропавшего, на Филиппинах подобные случаи происходят нередко. Семья пропавшего израильтянина организовала краудфандинг, чтобы собрать деньги на вознаграждение за информацию о местонахождении Ицхака Коэна и его супруги.

Близкие пропавшего находятся в контакте с министерством иностранных дел Израиля, а также с местными жителями, которые консультируют их. В помощь филиппинской полиции они не верят.

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