Глава ЦРУ подтвердил, что иранской ядерной программе нанесен серьезный ущерб
время публикации: 26 июня 2025 г., 00:25 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 00:25
Глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что иранской ядерной программе нанесен серьезный ущерб.
В заявлении, опубликованном на сайте ЦРУ, говорится, что данные разведки, полученные из "надежного, проверенного и точного источника" указывают на то, что несколько ключевых объектов иранской ядерной программы разрушены и на их восстановление потребуются годы.
Это заявление было опубликовано после того, как CNN и ряд других СМИ обнародовали предварительное заключение военной разведки США, сделанное примерно через сутки после ударов США, в котором говорилось, что "ядерная программа Ирана отброшена назад, вероятно, всего на несколько месяцев".
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2025