Глава ЦРУ подтвердил, что иранской ядерной программе нанесен серьезный ущерб

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что иранской ядерной программе нанесен серьезный ущерб.

В заявлении, опубликованном на сайте ЦРУ, говорится, что данные разведки, полученные из "надежного, проверенного и точного источника" указывают на то, что несколько ключевых объектов иранской ядерной программы разрушены и на их восстановление потребуются годы.

Это заявление было опубликовано после того, как CNN и ряд других СМИ обнародовали предварительное заключение военной разведки США, сделанное примерно через сутки после ударов США, в котором говорилось, что "ядерная программа Ирана отброшена назад, вероятно, всего на несколько месяцев".