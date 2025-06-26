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Мир

Глава ЦРУ подтвердил, что иранской ядерной программе нанесен серьезный ущерб

США
Иран
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 26 июня 2025 г., 00:25 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 00:25
Глава ЦРУ подтвердил, что иранской ядерной программе нанесен серьезный ущерб
AP Photo/Carolyn Kaster, File

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что иранской ядерной программе нанесен серьезный ущерб.

В заявлении, опубликованном на сайте ЦРУ, говорится, что данные разведки, полученные из "надежного, проверенного и точного источника" указывают на то, что несколько ключевых объектов иранской ядерной программы разрушены и на их восстановление потребуются годы.

Это заявление было опубликовано после того, как CNN и ряд других СМИ обнародовали предварительное заключение военной разведки США, сделанное примерно через сутки после ударов США, в котором говорилось, что "ядерная программа Ирана отброшена назад, вероятно, всего на несколько месяцев".

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