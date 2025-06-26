Виткофф: "Надеюсь, что мы скоро объявим о присоединении других стран к Соглашениям Авраама"

Специальный посланник Белого дома Стив Виткофф в интервью телеканалу CNBC выразил надежду, что в ближайшее время Белый дом сможет объявить о присоединении к Соглашениям Авраама новых стран.

Отвечая на вопрос о том, насколько Соглашения Авраама помогают сейчас наладить диалог с Ираном, и ожидается ли присоединение к ним новых стран, Виткофф ответил: "Важно, чтобы к ним присоединились еще страны. Моя команда поддерживает контакты с госсекретарем, у нас будут большие новости о присоединяющихся к соглашениям. Мы взволнованы по этому поводу, это будет стабилизирующим фактором для Ближнего Востока".

На вопрос о том, как было достигнуто перемирие между Израилем и Ираном, и как гарантировать, что оно будет продолжительным, Виткофф ответил, что за 12 дней войны США и Израиль достигли своих целей. "Президент США позвонил израильтянам и иранцам и сказал, что у нас есть предложение о прекращении огня, чтобы война не стала затяжной, а главное мы достигли всего, чего хотели достигнуть, и нет необходимости в продолжении конфликта".

На вопрос о дальнейших дипломатических шагах в отношении Ирана, Виткофф ответил, что Белый дом надеется на "всеобъемлющее мирное соглашение". Он также добавил: "У меня ощущение, что они к этому готовы".