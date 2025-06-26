В Миссисипи казнили мужчину, который дольше всех в штате находился в камере смертников

25 июня в Миссисипи был казнен мужчина, который провел больше всех времени в камере смертников в этом штате, сообщает AP. Почти 50 лет назад он похитил и убил жену банковского служащего с целью получить выкуп.

79-летний Ричард Джеральд Джордан, ветеран войны во Вьетнаме, страдавший от посттравматического стрессового расстройства, был осужден за похищение и убийство Эдвины Мартер еще в 1976 году. Его последние апелляции были отклонены Верховным судом США без объяснений. Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции в тюрьме Парчман, штат Миссисипи. По данным тюремных властей, процедура началась в 18:00. Смерть была зафиксирована в 18:16.

Джордан входил в число заключенных, приговоренных к смертной казни в Миссисипи, которые подали иск против штата, заявляя, что использование трехкомпонентного препарата для казни является бесчеловечным. Казнь Джордана стала всего третьей, проведенной в Миссисипи за последние десять лет, предыдущая состоялась в декабре 2022 года.

Согласно материалам Верховного суда Миссисипи, в январе 1976 года Джордан похитил жену сотрудника банка, увез женщину в лес и застрелил, а затем позвонил ее мужу, уверив, что она жива, и потребовал выкуп в размере 25 тысяч долларов. Эрик Мартер, которому было 11 лет, когда погибла его мать, рассказал Associated Press, что на казни будут присутствовать и другие родственники. "Это должно было случиться много лет назад", – сказал он. – "У меня нет особого желания давать ему какой-либо шанс на спасение".