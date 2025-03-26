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Лидер пророссийской военной хунты Нигера провозглашен президентом

Африка
время публикации: 26 марта 2025 г., 15:46 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 15:52
Лидер пророссийской военной хунты Нигера провозглашен президентом
AP Photo/Sam Mednick

Лидер военной хунты Нигерии Абдурахман Тчиани приведен к присяге в качестве президента переходного периода, который, согласно конституционной хартии, будет длиться пять лет. Ему также присвоено высшее воинское звание – генерал армии.

Военный переворот в Нигере был совершен в 2023 году. Таким образом, к концу срока президентства Тчиани будет находиться у власти семь лет. Это примерно соответствует сроку правления лидеров хунт в Мали и Буркина Фасо, также пришедших к власти в последние годы.

Перевороты были направлены против влияния бывшей колониальной владычицы трех стран – Франции. Их последствием стал резкий рост влияния России в Западной Африке. Государства также вышли из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) – организации прозападной ориентации.

Мир
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