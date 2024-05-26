В Лондоне совершено нападение на иранцев, праздновавших смерть Раиси

В Лондонском районе Уэмбли сторонники иранского режима напали на группу иранских эмигрантов, праздновавших гибель в авиакатастрофе президента Исламской республики Иран Эбрагима Раиси.

Как сообщает AP, оппозиционные манифестанты собрались у здания, где проходило мероприятие памяти президента. На месте начались столкновения, четыре человека получили ранения, один человек арестован за нарушение общественного порядка.

Следователи изучают материалы камер видеонаблюдения и также просят находившихся на месте поделиться записями с мобильных телефонов.

Лондон – один главных центров иранской эмиграции. Здесь проживают как иранцы, покинувшие страну после исламской революции 1979 года, так и те, кто смог выбраться из-под контроля аятолл позже.