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В Лондоне совершено нападение на иранцев, праздновавших смерть Раиси

время публикации: 26 мая 2024 г., 10:20 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 10:48
В Лондоне совершено нападение на иранцев, праздновавших смерть Раиси
AP Photo/Alberto Pezzali

В Лондонском районе Уэмбли сторонники иранского режима напали на группу иранских эмигрантов, праздновавших гибель в авиакатастрофе президента Исламской республики Иран Эбрагима Раиси.

Как сообщает AP, оппозиционные манифестанты собрались у здания, где проходило мероприятие памяти президента. На месте начались столкновения, четыре человека получили ранения, один человек арестован за нарушение общественного порядка.

Следователи изучают материалы камер видеонаблюдения и также просят находившихся на месте поделиться записями с мобильных телефонов.

Лондон – один главных центров иранской эмиграции. Здесь проживают как иранцы, покинувшие страну после исламской революции 1979 года, так и те, кто смог выбраться из-под контроля аятолл позже.

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