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Нетаниягу в интервью французскому телеканалу о терроре: "Покончив с нами, они придут за вами"

время публикации: 23 октября 2024 г., 22:32 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 22:36
Нетаниягу в интервью французскому телеканалу о терроре: "Покончив с нами, они придут за вами"
AP Photo/Kamil Zihnioglu, Pool

В среду, 23 октября, французский телеканал CNews показал интервью с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. В самом начале беседы Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль находится "в начале конца войны", а потом пояснил, что для окончания войны еще потребуется время, но уже сейчас подорваны боевые возможности ХАМАСа, ликвидирован главарь террористов, автор самой кровавой атаки на израильтян.

"Мы сражаемся не только за себя, но и за вас. Это война цивилизации против варварства. Речь идет не просто о терроризме. Это нечто хуже", – сказал Нетаниягу.

Премьер-министр Израиля выразил разочарование по поводу позиции, занимаемой Францией в войне. "Я разговаривал с Эммануэлем Макроном, и я был крайне разочарован. Он поддерживал нас в начале войны, но затем я видел, как постепенно меняется его позиция. Он объявил эмбарго на поставки оружия Израилю, в то время, как Иран продолжает вооружать "Хизбаллу" и ХАМАС", – сказал он.

Нетаниягу опроверг обвинения в том, что Израиль ограничивает поставки гуманитарной помощи в сектор Газы: "ХАМАС останавливает грузовики с продовольствием. Это не наша вина. Мы пропускаем гуманитарные грузы, но ХАМАС морит голодом палестинцев в Газе. Абсурдно обвинять нас в том, что мы морим голодом простых людей. Мы не воюем с гражданскими лицами".

Биньямин Нетаниягу прокомментировал атаку беспилотника на его дом в Кейсарии: "Это омерзительно, как если бы террористы атаковали президента Франции и его жену в их спальне".

Говоря о заложниках, удерживаемых в Газе, Нетаниягу сказал, что "война не закончится, пока все не вернутся домой". "Среди заложников есть граждане Франции, среди погибших 7 октября также были французы. Франция это понимает, но не ее президент. Наша битва – это ваша битва. Как только они покончат с нами, они придут за вами", – сказал Нетаниягу.

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