x
26 ноября 2024
|
последняя новость: 21:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2024
|
26 ноября 2024
|
последняя новость: 21:46
26 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Россия высылает британского дипломата, обвинив его в шпионаже

Россия
Великобритания
время публикации: 26 ноября 2024 г., 21:19 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 21:32
Россия высылает британского дипломата, обвинив его в шпионаже
AP

Власти России объявили персоной нон грата второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора. Ему предписано в двухнедельный срок покинуть российскую территорию.

Как утверждает российская сторона, Прайор занимался разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием. По заявлению ФСБ, выявлены признаки проведения дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации.

"Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе сего года, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство", – сообщила пресс-служба ведомства.

"Россия не впервые выступает со злонамеренными и беспочвенными обвинениями в отношении наших сотрудников. Мы не оставим это без ответа", – говорится в комментарии министерства иностранных дел Великобритании.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 сентября 2024

МИД Великобритании назвал "абсурдом" обвинение британских дипломатов в шпионаже
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 сентября 2024

Россия отозвала аккредитацию шести британских дипломатов "за шпионаж"