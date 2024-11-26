Россия высылает британского дипломата, обвинив его в шпионаже

Власти России объявили персоной нон грата второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора. Ему предписано в двухнедельный срок покинуть российскую территорию.

Как утверждает российская сторона, Прайор занимался разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием. По заявлению ФСБ, выявлены признаки проведения дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации.

"Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе сего года, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство", – сообщила пресс-служба ведомства.

"Россия не впервые выступает со злонамеренными и беспочвенными обвинениями в отношении наших сотрудников. Мы не оставим это без ответа", – говорится в комментарии министерства иностранных дел Великобритании.