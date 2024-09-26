Блинкен в интервью MSNBC: "Многие из заложников в Газе живы"
время публикации: 26 сентября 2024 г., 18:49 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 18:49
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу MSNBC заявил, что, по имеющейся у США информации, многие из заложников, похищенных и удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы, живы.
"Насколько нам известно, в Газе много живых заложников, которых мы хотим вернуть их семьям", – сказал Блинкен, добавив, что среди похищенных есть граждане США, и их возвращение домой является одним из приоритетов США при попытке добиться от сторон соглашения о прекращении огня.
Комментируя отказ Израиля от предложения приостановить боевые действия в Ливане для переговоров с "Хизбаллой", Блинкен ответил, что "весь мир, включая страны региона, дали ясно понять, что они считают необходимым прекращение боевых действий".
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 сентября 2024