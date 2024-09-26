Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Пока Нетаниягу еще был в самолете, его проинформировали о ликвидации командующего авиацией "Хизбаллы".

Выступление израильского премьера запланировано на пятницу, 27 сентября, на 09:30 по нью-йоркскому времени (в 16:30 по израильскому времени).

Вернуться в Израиль Нетаниягу планирует после окончания шаббата, 28-29 сентября.

На время отсутствия Биньямина Нетаниягу обязанности главы правительства будет выполнять Исраэль Кац.