Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в США
время публикации: 26 сентября 2024 г., 17:35 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 17:35
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Пока Нетаниягу еще был в самолете, его проинформировали о ликвидации командующего авиацией "Хизбаллы".
Выступление израильского премьера запланировано на пятницу, 27 сентября, на 09:30 по нью-йоркскому времени (в 16:30 по израильскому времени).
Вернуться в Израиль Нетаниягу планирует после окончания шаббата, 28-29 сентября.
На время отсутствия Биньямина Нетаниягу обязанности главы правительства будет выполнять Исраэль Кац.
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