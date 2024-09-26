x
26 сентября 2024
|
последняя новость: 14:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2024
|
26 сентября 2024
|
последняя новость: 14:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: "Зеленский отказывается от соглашения"

время публикации: 26 сентября 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 13:32
Трамп: "Зеленский отказывается от соглашения"
AP Photo/Nell Redmond

Бывший президент США Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, выступая на предвыборном в штате Северная Каролина, обрушился с новыми обвинениями на президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент Украины приехал в нашу страну. И он делает маленькие грязные выпады в адрес вашего любимого президента – меня. Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается от соглашения", – сказал он, фактически призвав Украину согласиться на российские условия.

Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он также встретится с президентом США Джо Байденом и другими западными лидерами и представит "план победы". Накануне визита президент Украины заявил, что война ближе к завершению, чем кажется.

23 сентября Трамп заявил: Зеленский хочет, чтобы победу на президентских выборах 2024 года в США одержали демократы. "Зеленский – лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он к нам приезжает, то возвращается с 60 миллиардами долларов", – заявил он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 сентября 2024

Трамп: "Зеленский – лучший продавец в истории и хочет, чтобы победили демократы"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 сентября 2024

Зеленский: Путин боится российского общества больше, чем давления из-за рубежа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 сентября 2024

Блинкен представил новый пакет помощи Украине, но не дал согласия на удары по России