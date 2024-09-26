Трамп: "Зеленский отказывается от соглашения"

Бывший президент США Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, выступая на предвыборном в штате Северная Каролина, обрушился с новыми обвинениями на президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент Украины приехал в нашу страну. И он делает маленькие грязные выпады в адрес вашего любимого президента – меня. Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается от соглашения", – сказал он, фактически призвав Украину согласиться на российские условия.

Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он также встретится с президентом США Джо Байденом и другими западными лидерами и представит "план победы". Накануне визита президент Украины заявил, что война ближе к завершению, чем кажется.

23 сентября Трамп заявил: Зеленский хочет, чтобы победу на президентских выборах 2024 года в США одержали демократы. "Зеленский – лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он к нам приезжает, то возвращается с 60 миллиардами долларов", – заявил он.