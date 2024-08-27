Срок задержания Павла Дурова продлен еще на двое суток

Прокуратура Парижа сообщила, что срок содержания под стражей основателя компании Telegram Павла Дурова еще на 48 часов. Ранее срок предварительного задержания был продлен до 28 августа.

Бизнесмена Павла Дурова, у которого есть и французское гражданство, задержали 24 августа, после того, как его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Согласно СМИ, задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram.

Следователи полагают, что из-за отсутствия модерации и недостаточного сотрудничества администрации мессенджера с властями в стране осложняется борьба против наркоторговли, отмывания денег, мошенничества и других правонарушений.