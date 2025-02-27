Верховный суд Мексики создал прецедент, вступившись за слониху Элли

Верховный суд Мексики потребовал от администрации зоопарка в Сан Хуан де Арагон позаботиться об улучшении здоровья содержащейся в нем африканской слонихи Эли. Это первый случай в истории страны, когда Верховный суд выносит вердикт, защищающий права животных.

43-летняя Элли была приобретена зоопарком в 2012 году, а до этого выступала в цирке. Состояние слонихи оставляло желать лучшего уже тогда – у нее была ограничена подвижность правой задней ноги, а также проблемы, связанные с неполноценным питанием, сообщает CNN.

Она страдает от депрессии, особенно после смерти в 2016 году слонихи Мэгги, с которой она делила вольер. Слоны крайне плохо переносят одиночество. Она бьется о стены и не хочет есть.

Защитники животных называют ее самым грустным слоном в мире.

Директор зоопарка Габриэлла Урибе Коста, ветеринар по образованию, обещала выполнить решение суда. Она рассказала, что в 2024 году вольер был значительно расширен. За его чистотой следят шесть человек, Элли находится и под ветеринарным присмотром.

Защитники животных приветствовали прецедентное решение, но отметили: слонам противопоказано находиться в зоопарках. Глава фонда "Откройте клетки, откройте сердца" Диана Валенсия считает, что Эли нужно переселить в специальный реабилитационный питомник в Бразилии или США.