x
27 февраля 2025
|
последняя новость: 15:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 февраля 2025
|
27 февраля 2025
|
последняя новость: 15:26
27 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Верховный суд Мексики создал прецедент, вступившись за слониху Элли

Суд
Мексика
время публикации: 27 февраля 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 14:54
Верховный суд Мексики создал прецедент, вступившись за слониху Элли
AP Photo/Marco Ugarte

Верховный суд Мексики потребовал от администрации зоопарка в Сан Хуан де Арагон позаботиться об улучшении здоровья содержащейся в нем африканской слонихи Эли. Это первый случай в истории страны, когда Верховный суд выносит вердикт, защищающий права животных.

43-летняя Элли была приобретена зоопарком в 2012 году, а до этого выступала в цирке. Состояние слонихи оставляло желать лучшего уже тогда – у нее была ограничена подвижность правой задней ноги, а также проблемы, связанные с неполноценным питанием, сообщает CNN.

Она страдает от депрессии, особенно после смерти в 2016 году слонихи Мэгги, с которой она делила вольер. Слоны крайне плохо переносят одиночество. Она бьется о стены и не хочет есть.

Защитники животных называют ее самым грустным слоном в мире.

Директор зоопарка Габриэлла Урибе Коста, ветеринар по образованию, обещала выполнить решение суда. Она рассказала, что в 2024 году вольер был значительно расширен. За его чистотой следят шесть человек, Элли находится и под ветеринарным присмотром.

Защитники животных приветствовали прецедентное решение, но отметили: слонам противопоказано находиться в зоопарках. Глава фонда "Откройте клетки, откройте сердца" Диана Валенсия считает, что Эли нужно переселить в специальный реабилитационный питомник в Бразилии или США.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 февраля 2025

На Шри-Ланке поезд врезался в стадо слонов, шесть слонов погибли
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 сентября 2024

В связи с голодом в Зимбабве пустят на мясо 200 слонов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 апреля 2024

Ботсвана предложила отправить 20 тысяч слонов в Германию: охота сдерживала их численность