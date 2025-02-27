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Мир

Эммануэль Макрон: "Я разделяю огромную боль семьи и близких нашего соотечественника Охада Яаломи"

Франция
Заложники
Эмманюэль Макрон
время публикации: 27 февраля 2025 г., 09:38 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 09:44
Эммануэль Макрон: "Я разделяю огромную боль семьи и близких нашего соотечественника Охада Яаломи"
Manon Cruz, Pool via AP

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал в социальной сети Х возвращение останков жителя кибуца Нир Оз Охада Яаломи, у которого, помимо израильского, было и французское гражданство.

"Я разделяю огромную боль семьи и близких нашего соотечественника Охада Яаломи. Франция потеряла пятьдесят своих детей в результате чудовищных событий 7 октября. Варварству ХАМАСа необходимо положить конец", – написал глава государства.

7 октября 2023 года Яаломи вступил в бой с напавшими на кибуц террористами. Он был ранен в ногу и захвачен, а позже убит в Газе. Останки Охада были возвращены в Израиль 26 февраля в рамках первого этапа соглашения о прекращении военных действий в секторе Газы.

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