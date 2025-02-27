Трамп продлил санкции в отношении России еще на год

Президент США Дональд Трамп продлил действие ряда санкций в отношении России на год, так следует из черновика документа, выложенного на сайте Федерального реестра Белого дома. Ограничения, срок действия которых продлен, вводились Вашингтоном в 2014, 2018 и 2022 годах в связи с войной против Украины.

"Действия и политика, перечисленные в этих указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов… В связи с этим чрезвычайное положение в стране … должно оставаться в силе и после 6 марта 2025 года", – говорится в документе.

Указ был подписан на фоне первых с начала войны переговоров высокопоставленных представителей США и России, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде, на которых российская делегация просила способствовать разблокировке замороженных российских активов за рубежом и ослаблению санкций.

25 февраля Дональд Трамп заявил, что возможность отмены санкций против России будет рассмотрена в будущем, а на следующий день пояснил, что такой шаг возможен только после урегулирования конфликта в Украине.