В Великобритании продолжаются аресты по делу о захвате техасской синагоги

Полиция Великобритании арестовала еще двух человек по подозрению в причастности к делу о захвате заложников в техасской синагоге. Задержанные – жители Манчестера.

В общей сложности в Великобритании по данному делу арестованы шесть человек, однако двое из них, подростки, задержанные первыми, были выпущены без предъявления обвинений.

Напомним: 15 января 44-летний британец Малик Фейсал Акрам захватил в заложники раввина и трех прихожан синагоги а американском Коливилле. Он был убит в ходе операции по освобождению.

Британская полиция оказывает ФБР содействие в расследовании захвата заложников, которое в США было признано преступлением на почве ненависти и терактом.