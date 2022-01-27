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NEWSru.co.il :: В мире27 января 2022 г., 16:18

3550 израильтян зарегистрировались на сайте посольства Израиля в Украине за последнюю неделю

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3550 израильтян зарегистрировались на сайте посольства Израиля в Украине за последнюю неделю

За последние семь дней 3550 человек по просьбе консульского отдела израильского МИДа заполнили анкету на официальном сайте посольства Израиля в Украине. Об этом сообщил сайт "Макор Ришон". В просьбе консульского отдела, опубликованной 20 января, говорилось, что сделать это следует "в свете сложившейся в Украине ситуации".

"Макор Ришон" пишет, что, судя по всему, в Украине в данный момент нет большого количества туристов из Израиля. Большинство заполнивших анкету - это уроженцы Украины, вернувшиеся в туда после репатриации в Израиль и постоянно проживающие в Украине.


Издание отмечает, что в данный момент у МИДа Израиля нет никаких конкретных рекомендаций для находящихся в Украине граждан. Также МИД не публиковал никаких рекомендаций для путешественников относительно Украины.

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"В свете сложившейся ситуации" МИД Израиля просит израильтян, находящихся в Украине, заполнить анкету

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