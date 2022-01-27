3550 израильтян зарегистрировались на сайте посольства Израиля в Украине за последнюю неделю

За последние семь дней 3550 человек по просьбе консульского отдела израильского МИДа заполнили анкету на официальном сайте посольства Израиля в Украине. Об этом сообщил сайт "Макор Ришон". В просьбе консульского отдела, опубликованной 20 января, говорилось, что сделать это следует "в свете сложившейся в Украине ситуации".

"Макор Ришон" пишет, что, судя по всему, в Украине в данный момент нет большого количества туристов из Израиля. Большинство заполнивших анкету - это уроженцы Украины, вернувшиеся в туда после репатриации в Израиль и постоянно проживающие в Украине.

Издание отмечает, что в данный момент у МИДа Израиля нет никаких конкретных рекомендаций для находящихся в Украине граждан. Также МИД не публиковал никаких рекомендаций для путешественников относительно Украины.