Президент Ирландии воспользовался Международным днем Холокоста для новых нападок на Израиль

Президент Ирландии Майкл Хиггинс выступил вечером 26 января на мероприятии, посвященном Международному дню Холокоста. Политик использовал памятную дату, чтобы осудить "ужасающие человеческие потери в секторе Газы".

Накануне руководство еврейской общины призвало Хиггинса, занимающего антиизраильскую позицию, граничащую с антисемитизмом, воздержаться от политизации церемонии. Но президент, по сути, провел параллель между Холокостом и действиями ЦАХАЛа в Газе.

"Потери человеческих жизней, насильственное изгнание, уничтожение домов и общественных институтов не укладывается в голове. Достигнутое соглашение должно положить конец убийствам", – заявил Хиггинс, при этом осудив и нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Во время выступления в зале находились и евреи, выжившие в Холокосте, и представители еврейской общины, не ставшие скрывать своего возмущения. По меньшей мере одного из участников протеста силой вывели из зала.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, который в декабре прошлого года принял решение о закрытии посольства в Дублине, оценил речь президента как возмутительную провокацию.