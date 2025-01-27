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Мир

Президент Ирландии воспользовался Международным днем Холокоста для новых нападок на Израиль

Холокост
Антисемитизм
время публикации: 27 января 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 12:58
Президент Ирландии воспользовался Международным днем Холокоста для новых нападок на Израиль
AP Photo/Martin Mejia

Президент Ирландии Майкл Хиггинс выступил вечером 26 января на мероприятии, посвященном Международному дню Холокоста. Политик использовал памятную дату, чтобы осудить "ужасающие человеческие потери в секторе Газы".

Накануне руководство еврейской общины призвало Хиггинса, занимающего антиизраильскую позицию, граничащую с антисемитизмом, воздержаться от политизации церемонии. Но президент, по сути, провел параллель между Холокостом и действиями ЦАХАЛа в Газе.

"Потери человеческих жизней, насильственное изгнание, уничтожение домов и общественных институтов не укладывается в голове. Достигнутое соглашение должно положить конец убийствам", – заявил Хиггинс, при этом осудив и нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Во время выступления в зале находились и евреи, выжившие в Холокосте, и представители еврейской общины, не ставшие скрывать своего возмущения. По меньшей мере одного из участников протеста силой вывели из зала.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, который в декабре прошлого года принял решение о закрытии посольства в Дублине, оценил речь президента как возмутительную провокацию.

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