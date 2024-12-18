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Израиль

Глава МИД Израиля припомнил Ирландии пассивность при Гитлере

время публикации: 18 декабря 2024 г., 09:10 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 09:14
Глава МИД Израиля припомнил Ирландии пассивность при Гитлере
Yonatan Sindel/Flash90

Глава МИД Израиля Гидеон Саар опубликовал новое заявление, крайне резко высказавшись в адрес президента Ирландии.

Саар заявил: "Однажды став лжецом-антисемитом, всегда останешься антисемитским лжецом. Президент Ирландии Хиггинс достиг нового дна, извергая ложь о том, что Израиль "нарушил суверенитет трех своих соседей – Ливана, Сирии, и хотел бы на самом деле иметь поселение в Египте". Давайте разберемся с фактами. С ливанской территории суверенитет Израиля нарушался более года. Без всякой причины и провокации "Хизбалла" присоединилась к ХАМАСу 8 октября 2023 года, запустив с тех пор десятки тысяч ракет, реактивных снарядов и беспилотников по израильским гражданам и населённым пунктам. Израиль сделал то, что сделала бы любая страна – он защитил себя от жестокого агрессора. Пока разваливался режим Асада в Сирии, вооруженные группы вошли в буферную зону и атаковали силы UNDOF/СООННР, нарушив Соглашение о разъединении от 1974 года. Израиль временно занял ограниченную территорию, чтобы предотвратить угрозу радикальных исламистов против своих граждан. Израиль не будет ждать еще одного 7 октября ни на одной из своих границ. Что касается Египта – Хиггинс выдумал, будто Израиль стремится создать там поселения. Факты известны – в контексте нашего мирного соглашения с Египтом Израиль ушел с огромной территории – всей Синайской пустыни – и ликвидировал там все свои поселения. Это мирное соглашение соблюдается с 1979 года. И если мы обсуждаем исторические истины, давайте не будем забывать, что Ирландия была в лучшем случае нейтральной во время Второй мировой войны. Пока свободный мир боролся с осью Гитлера, Ирландия пассивно оставалась в стороне".

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