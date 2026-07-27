Двое израильских выпускников задержаны на Крите после того, как укрыли участников драки

В греческом курортном городе Малия на острове Крит задержаны двое израильтян – Лиам Маман и Йонатан Корен, недавно окончившие школу и готовящиеся к призыву в ЦАХАЛ. Их подозревают в хранении оружия.

По версии семей задержанных, в ночь на воскресенье, 26 июля, молодые люди находились в своем гостиничном номере, когда услышали крики о помощи на иврите. Они открыли дверь группе израильтян, участвовавших в драке возле развлекательного заведения. Как утверждает мать Йонатана, конфликт начался после того, как израильтяне стали скандировать произраильские лозунги, а другая группа отреагировала на это враждебно и последовала за ними к гостинице.

Утром горничная обнаружила в номере мотыгу и вызвала полицию. Родственники утверждают, что предмет оставил один из укрывшихся там участников драки и что Маман и Корен не имели к нему отношения. По словам семьи, в номер ворвались более десяти полицейских, после чего обоих израильтян доставили в участок.

Матери задержанных прилетели на Крит и наняли местного адвоката.

Расследование продолжается.