Задержаны четверо террористов, причастных к нападению на солдата около Сусии
время публикации: 27 июля 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 15:36
ЦАХАЛ, полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили о задержании четырех террористов, причастных к нападению на военнослужащего и похищению его оружия в районе Сусии в минувшую субботу, 25 июля. Солдат в момент нападения находился в отпуске.
Сразу после инцидента силы безопасности начали поиски, обнаружили похищенное оружие и задержали двух подозреваемых.
В ночь на воскресенье бойцы спецподразделения "Дувдеван" провели операцию в Ятте, к югу от Хеврона, и задержали еще одного участника нападения. В понедельник четвертый подозреваемый сдался представителям гражданской администрации.
Все четверо переданы следователям ШАБАКа для дальнейшего расследования.
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