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Израиль

Задержаны четверо террористов, причастных к нападению на солдата около Сусии

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 июля 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 15:36
Задержаны четверо террористов, причастных к нападению на солдата около Сусии
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ, полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили о задержании четырех террористов, причастных к нападению на военнослужащего и похищению его оружия в районе Сусии в минувшую субботу, 25 июля. Солдат в момент нападения находился в отпуске.

Сразу после инцидента силы безопасности начали поиски, обнаружили похищенное оружие и задержали двух подозреваемых.

В ночь на воскресенье бойцы спецподразделения "Дувдеван" провели операцию в Ятте, к югу от Хеврона, и задержали еще одного участника нападения. В понедельник четвертый подозреваемый сдался представителям гражданской администрации.

Все четверо переданы следователям ШАБАКа для дальнейшего расследования.

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