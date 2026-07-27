Задержаны четверо террористов, причастных к нападению на солдата около Сусии

ЦАХАЛ, полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили о задержании четырех террористов, причастных к нападению на военнослужащего и похищению его оружия в районе Сусии в минувшую субботу, 25 июля. Солдат в момент нападения находился в отпуске.

Сразу после инцидента силы безопасности начали поиски, обнаружили похищенное оружие и задержали двух подозреваемых.

В ночь на воскресенье бойцы спецподразделения "Дувдеван" провели операцию в Ятте, к югу от Хеврона, и задержали еще одного участника нападения. В понедельник четвертый подозреваемый сдался представителям гражданской администрации.

Все четверо переданы следователям ШАБАКа для дальнейшего расследования.