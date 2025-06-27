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Мир

Взрыв в Баку. Минобороны Азербайджана опровергло слухи о взрыве на заводе "Алов"

Пожары
Азербайджан
Израиль
время публикации: 27 июня 2025 г., 01:01 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 01:33
Взрыв в Баку. Минобороны Азербайджана опровергло слухи о взрыве на заводе "Алов"
AP Photo/Aziz Karimov

Около полуночи в Баку прогремел мощный взрыв. По данным местных СМИ, ЧП произошло на территории киностудии "Азербайджанфильм".

На месте происшествия работают эксперты министерства по чрезвычайным ситуациям. Глава исполнительной власти города Эльдар Азизов заявил, что, возможно, ближе к утру эксперты смогут сказать, что произошло.

Появились слухи о том, что в Баку горит завод "Алов". Об этом написало израильское издание Intelli Times в своем Х-блоге, отметив, что "Алов" – это совместное производство оборонных ведомств Израиля и Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана в ответ на запрос бакинского издания APA опровергло информацию о ЧП на заводе "Алов", отметив, что на предприятии не было ни взрыва, ни пожара.

Мир
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