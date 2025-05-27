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Мир

Дональд Трамп о Путине: "Он играет с огнем"

США
Россия
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 27 мая 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 20:18
Дональд Трамп
AP Photo/Matt Rourke

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал президента РФ Владимира Путина и заявил, что если бы не его политика, у России были бы очень серьезные проблемы.

Во вторник, 27 мая, Трамп написал в своем блоге в соцсети Truth Social: "Владимир Путин не понимает, если бы не я, с Россией произошло бы очень много плохих вещей, ей бы пришлось ОЧЕНЬ ПЛОХО. Он играет с огнем!".

Президент США не объяснил, что побудило его написать этот пост и в чем именно состоят его претензии к российскому коллеге. Однако в понедельник, 26 мая, Трамп заявил, что "Путин убивает множество людей" и "совсем сошел с ума". И эти слова стали реакцией на массированные удары России по украинским городам.

Мир
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