Семьи похищенных протестуют в Кнессете: "Заключили перемирие на севере – верните заложников"

Родственники похищенных ХАМАСом в "черную субботу" 7 октября 2023 года израильтян устроили в Кнессете возле канцелярии главы правительства демонстрацию с требованием немедленного заключения сделки по освобождению их близких из сектора Газы.

По словам демонстрантов, с ХАМАСом можно договориться на условиях, подобных соглашению о прекращении огня в Ливане, с тем чтобы Израиль оставил за собой право атаковать в ответ на любую террористическую активность в секторе Газы и вернуть в сектор войска, которые будут выведены в рамках соглашения.

Напомним, накануне высокопоставленный представитель ХАМАСа после объявления о сделке с "Хизбаллой" заявил, что ХАМАС также готов к соглашению о прекращении огня в секторе Газы.