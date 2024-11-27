Семьи похищенных протестуют в Кнессете: "Заключили перемирие на севере – верните заложников"
время публикации: 27 ноября 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 14:46
Родственники похищенных ХАМАСом в "черную субботу" 7 октября 2023 года израильтян устроили в Кнессете возле канцелярии главы правительства демонстрацию с требованием немедленного заключения сделки по освобождению их близких из сектора Газы.
По словам демонстрантов, с ХАМАСом можно договориться на условиях, подобных соглашению о прекращении огня в Ливане, с тем чтобы Израиль оставил за собой право атаковать в ответ на любую террористическую активность в секторе Газы и вернуть в сектор войска, которые будут выведены в рамках соглашения.
Напомним, накануне высокопоставленный представитель ХАМАСа после объявления о сделке с "Хизбаллой" заявил, что ХАМАС также готов к соглашению о прекращении огня в секторе Газы.
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