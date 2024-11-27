x
27 ноября 2024
|
последняя новость: 15:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2024
|
27 ноября 2024
|
последняя новость: 15:34
27 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Семьи похищенных протестуют в Кнессете: "Заключили перемирие на севере – верните заложников"

Кнессет
Похищение
время публикации: 27 ноября 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 14:46
Семьи похищенных протестуют в Кнессете: "Заключили перемирие на севере – верните заложников"
Chaim Goldberg/Flash90

Родственники похищенных ХАМАСом в "черную субботу" 7 октября 2023 года израильтян устроили в Кнессете возле канцелярии главы правительства демонстрацию с требованием немедленного заключения сделки по освобождению их близких из сектора Газы.

По словам демонстрантов, с ХАМАСом можно договориться на условиях, подобных соглашению о прекращении огня в Ливане, с тем чтобы Израиль оставил за собой право атаковать в ответ на любую террористическую активность в секторе Газы и вернуть в сектор войска, которые будут выведены в рамках соглашения.

Напомним, накануне высокопоставленный представитель ХАМАСа после объявления о сделке с "Хизбаллой" заявил, что ХАМАС также готов к соглашению о прекращении огня в секторе Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 ноября 2024

Нетаниягу пообещал жителям Газы за каждого заложника 5 миллионов долларов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2024

Нетаниягу выступил перед Кнессетом: "Возрождение", забота о заложниках, проблемы утечек и Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 14 ноября 2024

Axios: Байден попросил Трампа о содействии освобождению заложников, удерживаемых в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

Родственники заложников разошлись во мнении по поводу увольнения Галанта