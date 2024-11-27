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Мир

Советник Трампа заявил, что соглашение по Ливану - заслуга новоизбранного президента

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Дональд Трамп
время публикации: 27 ноября 2024 г., 12:38 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 12:44
Советник Трампа заявил, что соглашение по Ливану - заслуга новоизбранного президента
AP Photo/Mark Schiefelbein

Майк Уолтц, которого Дональд Трамп решил назначить на пост Советника по национальной безопасности, заявил, что соглашение о прекращении огня в Ливане является заслугой новоизбранного президента США.

"Из-за президента Трампа все готовы сесть за стол переговоров. Его оглушительная победа показывает миру, что хаос терпеть не будут. Я рад видеть конкретные шаги к снижению напряженности на Ближнем Востоке", – написал он в социальных сетях.

Один из ближайших союзников следующего президента, сенатор Линдси Грэм, также отметил роль, сыгранную Трампом. "Я ценю тяжелую работу, проделанную администрацией Байдена. При поддержке президента Трампа ей удалось воплотить перемирие в реальность", – сообщил он

Мир
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