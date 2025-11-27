Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 92 из 142 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 118 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 27 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 142 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 92 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 42 ударных БПЛА в 18 локациях и падения фрагментов в трех локациях. Причинен значительный ущерб в Харьковской и Днепропетровской областях, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 27 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 118 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Курской, Самарской, Брянской, Липецкой, Воронежской, Оренбургской, Волгоградской, Тульской, Ростовской областей, над территорией Краснодарского края, над Черным морем. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.