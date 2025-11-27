Пожар в высотном комплексе в Гонконге: десятки погибших, сотни пропавших без вести

По состоянию на утро 27 ноября, власти Гонконга подтверждают гибель не менее 55 человек в результате пожара в высотном жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По. По данным властей, пропавшими без вести числятся около 300 человек, десятки пострадавших в тяжелом или критическом состоянии.

Высока вероятность того, что число жертв достигнет сотен.

Пожар возник днем 26 ноября на строительных лесах и сетке вокруг одного из корпусов комплекса, где проводились внешние ремонтные работы, и очень быстро перекинулся на несколько высотных зданий. Всего в Wang Fuk Court восемь 31-32-этажных башен примерно на 2000 квартир, где проживали более 4500 человек.

Около 900 жильцов были эвакуированы и размещены во временных убежищах.

По числу жертв это самый тяжелый пожар в Гонконге с 1948 года.

Полиция возложила основную ответственность на подрядчика, выполнявшего работы по обслуживанию комплекса. Задержаны трое сотрудников строительной компании – двое директоров и один инженер-консультант, им вменяют непредумышленное убийство по причине грубой халатности. По версии следствия, на фасадах использовались легковоспламеняющиеся материалы: защитная пластиковая сетка и пенопластовые панели, которыми были заглушены окна у лифтовых холлов, что, по версии следствия, могло резко ускорить распространение огня и увеличить число жертв.