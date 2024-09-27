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Мир

Минюст РФ вновь пополнил список "иноагентов"

время публикации: 27 сентября 2024 г., 18:22 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 18:46
Минюст РФ вновь пополнил список "иноагентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Минюст России объявил "иностранными агентами" бывшего гендиректора литературной премии "Большая книга", основателя издательства Freedom Letters Георгия Урушадзе, историков Александра Эткинда и Юрия Фельштинского, а также писателей Сергея Гуляева и Александра Гениса.

Также объявлен "иностранным агентом" центр "Досье" – расследовательский проект Михаила Ходорковского.

Ведомство утверждает, что расследователи распространяли материалы "иноагентов" и "фейки" о решениях российских властей, а также выступали против полномасштабного вторжения России в Украину.

Мир
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