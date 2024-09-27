Минюст РФ вновь пополнил список "иноагентов"

Минюст России объявил "иностранными агентами" бывшего гендиректора литературной премии "Большая книга", основателя издательства Freedom Letters Георгия Урушадзе, историков Александра Эткинда и Юрия Фельштинского, а также писателей Сергея Гуляева и Александра Гениса.

Также объявлен "иностранным агентом" центр "Досье" – расследовательский проект Михаила Ходорковского.

Ведомство утверждает, что расследователи распространяли материалы "иноагентов" и "фейки" о решениях российских властей, а также выступали против полномасштабного вторжения России в Украину.