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NEWSru.co.il :: В мире28 апреля 2022 г., 13:43

Бундестаг одобрил поставку Украине тяжелых вооружений

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Бундестаг одобрил поставку Украине тяжелых вооружений

Парламент Германии принял решение, санкционирующее передачу Украине тяжелых вооружений. В поддержку инициативы проголосовали все партии коалиции, а также крупнейшая партия оппозиции – ХДС.

Также принято решение о направлении дополнительного контингента на восточный фланг NATO и поддержке специальной программы, предлагающей российским военнослужащим убежище в Европе в случае сдачи в плен.

Против инициативы выступили ультраправая AfD и ультралевая Linke. Их позиции оказались сходными: дескать, поставки оружия – фактическое объявление войны, которая может стать и ядерной.


Отметим, что до самого недавнего времени против поставок тяжелых вооружений выступал канцлер Олаф Шольц. Однако давление союзников по NATO, партнеров по коалиции и общественного мнения немцев заставило его пересмотреть позицию.

Согласно последнему опросу общественного мнения, лишь 25% жителей Германии считают, что Шольц проявил себя как лидер в условиях российского нападения на Украину. 45% заявили, что недовольны, а 20% - крайне недовольны его действиями в нынешний кризис.

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