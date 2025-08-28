Генштаб ВСУ: перехвачены 25 из 31 ракет, 563 из 598 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 102 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 28 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 31 ракету (две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", девять баллистических ракет "Искандер-М", 20 крылатых ракет Х-101) и 598 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО заявляют о перехвате одной ракеты "Кинжал", семи ракет "Искандер-М", 17 ракет Х-101, 563 БПЛА, запущенных российскими военными.

Зафиксированы попадания в 13 локациях и падения фрагментов в 26 локациях.

Причинен значительный ущерб. В Киеве в результате попаданий в жилые районы погибло множество людей.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 28 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 102 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Ростовской, Самарской, Воронежской, Саратовской и Волгоградской областей, над территорией Краснодарского края, над акваторией Черного моря, над акваторией Азовского моря, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.