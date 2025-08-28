Конгресс США проверит Wikipedia на предвзятость, в том числе – к Израилю

Группа республиканских членов Палаты представителей Конгресса США сообщила о начале расследования в отношении компании Wikipedia по подозрению в распространении тенденциозной информации, сообщает USA Today.

Расследование должно проверить подозрения, что иностранные граждане и организации пытались повлиять на общественное мнение в США через научные и учебные заведения, субсидируемые американскими налогоплательщиками.

"Многочисленные исследования и отчеты свидетельствуют о манипуляции информацией в Wikipedia с помощью пропаганды, направленной на западную аудиторию", – говорится в письме. Так, статьи о войне в секторе Газы полны антиизраильской и антисемитской информации.

Еще один пример – распространение онлайн-энциклопедией пророссийских нарративов. "Мы требуем информации о том, какие усилия прилагает компания для противостояния пропагандистов и распространения нейтральной точки зрения", – пишут авторы.