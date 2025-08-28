Последствия российского ракетно-дронового удара по Киеву. Фоторепортаж

Фото: ГСЧС Украины и Associated Press

Ночью и утром 28 августа армия РФ атаковала жилые районы Киева, применив ударные БПЛА и ракеты. В Дарницком районе было прямое попадание по пятиэтажному дому.

Множество погибших. На момент публикации прокуратура Киева подтверждает гибель не менее 14 человек в результате этой атаки. Только в Дарницком районе погибли не менее 12 человек. Среди погибших – трое детей (2, 14 и 17 лет).

Информация о жертвах этой атаки уточняется.

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 28 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 31 ракету (две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", девять баллистических ракет "Искандер-М", 20 крылатых ракет Х-101) и 598 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате одной ракеты "Кинжал", семи ракет "Искандер-М", 17 ракет Х-101, 563 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 13 локациях и падения фрагментов в 26 локациях.