Мир

Последствия удара армии РФ по Киеву: не менее 14 погибших, в их числе дети

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 28 августа 2025 г., 11:44 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 11:44
ДСНС Украины

Ночью и утром 28 августа армия РФ атаковала жилые районы Киева, применив ударные БПЛА и крылатые ракеты. В Дарницком районе было прямое попадание по пятиэтажному дому.

Прокуратура Киева подтверждает гибель не менее 14 человек в результате этой атаки. Только в Дарницком районе погибли не менее 12 человек.

Среди погибших – трое детей. По уточненным данным, их возраст – 2, 14 и 17 лет.

В настоящее время десять человек считают без вести пропавшими. Число жертв может возрасти.

Информация о жертвах этой атаки уточняется.

