Итальянская полиция обвинила в кибератаках пророссийскую хакерскую группу

Сайты главных аэропортов Милана (Линате и Мальпенса), систем общественного транспорта Турина и Сиены, а также сайт министерства иностранных дел Италии подверглись кибератаке, сообщила итальянская полиция кибербезопасности. Факт атаки на сайт МИДа подтвердил также глава ведомства Антонио Таяни, сообщает ВВС.

Пресс-секретарь киберполиции Марко Валерио Червеллини сообщил, что ответственность за эту серию атак взяла на себя хакерская группа NoName057.

Сама эта группа также разместила сообщение о том, что "итальянские русофобы" получают заслуженный, по ее мнению, ответ.

Группа с таким названием и ранее атаковала сайты госучреждений и критической инфраструктуры стран NАТО, поддерживающих Украину.