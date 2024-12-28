Итальянская полиция обвинила в кибератаках пророссийскую хакерскую группу
время публикации: 28 декабря 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 21:17
Сайты главных аэропортов Милана (Линате и Мальпенса), систем общественного транспорта Турина и Сиены, а также сайт министерства иностранных дел Италии подверглись кибератаке, сообщила итальянская полиция кибербезопасности. Факт атаки на сайт МИДа подтвердил также глава ведомства Антонио Таяни, сообщает ВВС.
Пресс-секретарь киберполиции Марко Валерио Червеллини сообщил, что ответственность за эту серию атак взяла на себя хакерская группа NoName057.
Сама эта группа также разместила сообщение о том, что "итальянские русофобы" получают заслуженный, по ее мнению, ответ.
Группа с таким названием и ранее атаковала сайты госучреждений и критической инфраструктуры стран NАТО, поддерживающих Украину.