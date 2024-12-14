Связанные с КСИР кибератаки затронули системы управления топливным производством в США

Исследователи из нью-йоркской компании Claroty сообщили в субботу, 14 декабря, что волна кибератак от хакерской группы CyberAv3ngers, связанной с иранским Корпусом стражей исламской революции, затронула системы управления топливным производством американской компании Gilbarco Veeder-Root.

Как сообщает профильное издание BankInfo Security, иранская государственная хакерская группа использует специальное вредоносное программное обеспечение для атак на объекты инфраструктуры в Израиле и в США.

В соответствии с отчетом Claroty, атаки усилились после "черной субботы" 7 октября. Первая волна атак на устройства управления топливом Gilbarco Veeder-Root длилась с октября по январь 2023 года. Вторую кампанию кибератак хакерская группа начала примерно в июле или августе 2024 года.

В феврале 2024 года министерство финансов США наложило личные санкции на шесть официальных лиц из киберкомандования КСИР, обвинив их в связях с CyberAv3ngers. Госдепартамент США предлагает 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к идентификации или поимке причастных к кибератакам группы CyberAv3ngers.